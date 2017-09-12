В Уфе 17-летний подросток упал в бетономешалку

Проверку по факту смерти подростка на производственной базе Первой бетонной компании в деревне Федоровка Калининского района Уфы начала прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера около семи часов вечера подросток, работающий неофициально, дробил бетон в бетоносмесительном узле. По невыясненным пока причинам парень упал в резервуар бетоносмесительной машины и погиб.





Соблюдение техники безопасности на предприятии и законность привлечения несовершеннолетнего к работе с опасными условиями труда оценит прокуратура. На контроль взяты ход и результаты доследственной проверки.