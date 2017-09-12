В Уфе пройдет Всероссийский фестиваль хоров

22.09.17 В республику пришли заморозки и дожди

22.09.17 В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

22.09.17 Выставка "50+. Плюсы зрелого возраста" cостоится в Уфе

22.09.17 Дома культуры в республике отремонтируют на федеральные средства

22.09.17 В Уфе пройдет акция по выявлению рака груди "Розовая ленточка"

22.09.17 Международный Аксаковский праздник пройдёт в республике

22.09.17 Сегодня - Всемирный день без автомобиля