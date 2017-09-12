Медиков в Башкирию привлекут из-за рубежа

Региональную программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвердило правительство республики.

Документ предусматривает приоритетное переселение в Башкирию специалистов здравоохранения и медицинской науки, а также студентов, обучающихся по этим направлениям.

Программа рассчитана до 2021 года. По мнению разработчиков, она позволит привлечь в республику более 700 специалистов и студентов.