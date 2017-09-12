НОВОСТИ
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22.09.17 15:14
В Мелеузе грабитель оставил на месте преступления расписку
22.09.17 15:05
В Бирске пациенту отказывали в бесплатных лекарствах
22.09.17 14:55
На Уфу приходится треть вредных выбросов в регионе
22.09.17 14:37
В Уфе 17-летний подросток упал в бетономешалку
22.09.17 14:24
В Башкирии коллекторов оштрафовали за звонки должникам
22.09.17 14:17
В Уфе пройдет Всероссийский фестиваль хоров
22.09.17 14:16
Медиков в Башкирию привлекут из-за рубежа
22.09.17 14:01
В Нефтекамске завершено расследование дела в отношении бывших сотрудников полиции
22.09.17 13:37
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Магнитогорске против "Металлурга"
22.09.17 13:20
Башкирские санатории станут акционерными обществами до конца года
22.09.17 13:15
В Башкирии Росприроднадзор готов заменить штраф на «натуру»
22.09.17 12:55
В республиканский реестр включено около 5,3 тысячи объектов, негативно влияющих на окружающую среду
22.09.17 12:01
Сотрудник природного парка «Иремель» осужден за браконьерство
22.09.17 11:45
Жительница Ишимбайского района под видом самогона продавала жидкость с ацетоном
22.09.17 11:32
Всероссийский «Императорский маршрут» пройдет через Уфу
22.09.17 11:30
Башкирия приняла участие во Всероссийском фестивале национальных культур
22.09.17 11:18
В Башкирии продолжает работать каждый пятый пенсионер
22.09.17 11:05
В Уфе открылся новый молодежный центр
22.09.17 11:05
В «Кроссе наций» в Уфе участвовали 3 тысячи человек
22.09.17 10:37
В Уфе пройдет международный конкурс "Золотая медаль"
22.09.17 10:30
Программа поддержки местных инициатив вывела Башкирию в лидеры
21.09.17 23:44
"Батыр" в Глазове проиграл "Прогрессу" - 4:8
21.09.17 23:23
"Горняк" крупно проиграл "Звезде" - 0:7
21.09.17 22:59
ФК "Уфа" проиграл по пенальти "Олимпийцу" и выбыл из Кубка России
21.09.17 15:58
В Башкирии «Городская среда» охватит более 400 дворов
21.09.17 15:16
Башкирия может получить 75 млн рублей на ремонт домов культуры
21.09.17 14:36
«Цветаевский костёр» зажжётся в Белебеевском районе
21.09.17 14:34
В Уфе пройдет первенство России по ММА среди подростков
21.09.17 14:33
Башкирские артисты вернулись с наградами из Казахстана
21.09.17 14:32
Русский драмтеатр отправится на фестиваль в Самару
21.09.17 14:24
В выходные во всех районах Уфы пройдут сельхозярмарки
21.09.17 14:00
В Башкирию придут первые заморозки
21.09.17 13:48
Делегация Башкирии отправится на Международный съезд волонтеров детства
21.09.17 13:47
В Башкирии уменьшится давление на бизнес
21.09.17 11:58
В Башкирии ветераны День туризма встретят в поле
21.09.17 11:44
Житель Буздякского района насмерть забил жену
21.09.17 11:44
В Нефтекамске предъявлено обвинение лидеру преступной группы
21.09.17 11:38
Проект реконструкции стадиона «Нефтяник» признан лучшим на градостроительном конкурсе
21.09.17 11:32
В Башкирии грибами отравились двадцать человек
21.09.17 11:18
В Кармаскалинском районе из школы эвакуировали 200 человек
21.09.17 11:08
В Дуванском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
21.09.17 11:05
Уфимцам расскажут, как победить старость
21.09.17 11:01
Моногорода Башкирии получат поддержку
21.09.17 10:58
В Стерлитамаке горела кровля завода запчастей
21.09.17 10:45
В Башкирии создали рабочую группу по климату
20.09.17 23:44
Форвард "Салавата Юлаева" Хартикайнен попал в десятку лучших по итогам игровой недели
20.09.17 23:30
"Торос" выиграл у "Барса" - 4:0
20.09.17 16:58
В Уфе Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь»
20.09.17 16:36
Юная учалинка стала победителем всероссийского конкурса «Земля талантов»
20.09.17 16:17
В Уфе откроют «мастерские счастья» для пожилых людей
20.09.17 15:15
В Башкирии посеяли более 400 тысяч гектаров озимых культур
20.09.17 15:09
В Уфе стартовала экологическая акция «Чистая республика»
20.09.17 14:58
В Башкирии убрана почти пятая часть сахарной свеклы
20.09.17 14:42
В Уфе объявлен конкурс на лучшие экскурсии по городу
20.09.17 14:41
В Уфе откроют кадетские классы морских пехотинцев
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