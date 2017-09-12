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22.09.17 | 13:37 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Магнитогорске против "Металлурга"
Встреча старых соперников - одно из главных событий чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В межсезонье "Металлург" понес существенные потери. Вместе с дисквалифицированным за допинг Данисом Зариповым покинул команду другой ведущий форвард - Войтек Вольски, перебравшийся в "Куньлунь". Уехали за океан защитники Виктор Антипин, Алексей Береглазов и Крис Ли. Пришедшие им на замену игроки, среди которых экс-капитан "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко, пока не в полной мере оправдывают ожидания главного тренера Ильи Воробьева. Но по-прежнему в строю лучший бомбардир клуба, неувядаемый Сергей Мозякин, вокруг которого скомплектовано грозное первое звено.
Пока "Металлург" занимает 9-ю строку в конференции "Восток", набрав в 12 играх 19 очков при отрицательной разнице шайб 34-35. "Салават Юлаев" на "Востоке" третий - 21 очко в 11 поединках, разница шайб - 41-26.
В матчах чемпионатов России и КХЛ преимущество пока у "Металлурга" - 51 победа при 42 поражениях. В прошлом сезоне "сталевары" дважды были сильнее, победив в Уфе - 5:3 и дома - 3:2 по буллитам.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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