Башкирские санатории станут акционерными обществами до конца года

Акционирование башкирских санаториев должно завершиться до конца года, заявил глава республики Рустэм Хамитов в интервью журналу «Здравница».

ГУПы станут акционерными обществами, при этом @санатории не будут проданы или переданы в частные руки, поскольку они выполняют важную социальную функцию», отметил он.

По мнению главы региона, акционирование будет способствовать «привлечению инвесторов, готовых вкладывать ресурсы в строительство новых корпусов, расширение спектра медицинских услуг, позволит повысить эффективность работы самих учреждений».

Рустэм Хамитов заверил: после завершения процедуры акционирования и изменения формы собственности наших здравниц к ним будет приковано внимание инвесторов.

По его словам, сейчас обсуждается крупный инвестпроект по строительству в одном из санаториев с участием частного бизнеса двух новых корпусов на 200 мест с объёмом финансирования около 500 млн рублей.