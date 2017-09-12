Сотрудник природного парка «Иремель» осужден за браконьерство

Мировой судья по Учалинскому району вынес приговор охраннику природного парка «Иремель», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Во время нереста мужчина установил на реке Белой «косынку», но был задержан на месте преступления инспектором рыболовного надзора.





Он признан виновным по статье «покушение на незаконный вылов водных биологических ресурсов». Подсудимый полностью признал вину.





Суд приговорил его к пяти месяцам исправительных работ и конфисковал рыболовные снасти.