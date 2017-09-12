Жительница Ишимбайского района под видом самогона продавала жидкость с ацетоном

Приговор в отношении 59-летней местной жительницы вынес Ишимбайский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае женщина приобрела пятилитровую канистру спиртосодержащей жидкости, в состав которой входили опасные для здоровья ацетон и кротоновый альдегид. Она разлила ее по бутылкам и продавала под видом самогона.

Пенсионерку задержали во время продажи одной из бутылок, позже у нее было изъято еще шесть бутылок жидкости.

Женщина признана виновной по статье «производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Подсудимая полностью признала вину.

Суд приговорил ее к наказанию в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.