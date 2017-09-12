В Уфе открылся новый молодежный центр

Молодежный центр «Эврика» открылся в Ленинском районе Уфы, сообщает пресс-служба администрации города.

В центре работают 12 кружков и секций, в которые ходят 200 воспитанников. Подростки могут заниматься в студии шотландских танцев, театре танца «Арабески», театральной студии «Зазеркалье», секции пилатеса, кружке английского языка и других.





Напомним, что в минувшем году объединению молодежных клубов «Алые паруса» Ленинского района было передано здание по улице Нехаева, 94, в котором ранее располагался филиал одного университетов. Новыми структурными подразделениями объединения стали молодежный центр «Эврика» и военно-патриотический клуб «Булат».