"Батыр" в Глазове проиграл "Прогрессу" - 4:8

Нефтекамцы с поражения стартовали в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

Очень неприятным получился для нефтекамской "молодежки" старт сезона. Соседи из Удмуртии уже в первом периоде набросали в наши ворота 4 безответные шайбы.

К чести "батыров", они нашли силы не прекращать борьбу и выравняли ход событий. Да и хозяева после первого отрезка заметно сбавили обороты. Даже при этом "Прогресс" сохранил созданный голевой задел.

У нефтекамцев точными бросками отличились Яков Колосов (дважды), а также Денис Исмагилов и Александр Янчук, сообщает пресс-служба "Батыра".