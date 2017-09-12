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21.09.17 | 22:59 НОВОСТИ | Архив новостей
ФК "Уфа" проиграл по пенальти "Олимпийцу" и выбыл из Кубка России
Голы забили: К. Маляров (57-я мин.) - у хозяев; И. Абдулавов (90) - у гостей.
Серия пенальти - 3:0.
Те, кто знаком с ситуацией, поражению уфимцев вряд ли удивятся. Многие команды РФПЛ, махнув рукой на Кубок во имя гонки в чемпионате, просто отдали матчи соперникам, стоящим классом ниже.
Судя по всему, наши земляки решили пойти тем же путем. Против аутсайдера второго по силе дивизиона гости выставили резервный состав. "Олимпийцу" грех было не использовать такой шанс на глазах родных трибун. В конце концов, он своего добился, но настоящего зрелища в этот вечер не было.
Соперники играли практически стоя, люди на поле откровенно берегли ноги, предпочитая освобождаться от мяча немедленно после его получения. "Уфа" имела при этом некоторое преимущество, на котором, впрочем, не очень настаивала. Зато в этом полусонном матче были реализованы практически все голевые моменты.
Хозяева едва ли не впервые проникли в нашу штрафную, когда Маляров довольно эффектно головой замкнул фланговую передачу. Главной ошибкой волжан стал уход всей командой в глухую оборону. Продолжай они неспешно катать мяч в центре поля - дело обошлось бы без дополнительного времени и серии пенальти. Но не очень опытные хозяева сами вынудили уфимцев пойти на штурм, завершившийся переполохом у ворот, в ходе которого Абдулавов сравнял результат.
В серии пенальти наши трижды запускали мяч в небеса и в голкипера. Вопрос первый: стоило ли в таком случае доводить все до одиннадцатиметровых? Вопрос второй: нужен ли вообще турнир за Кубок России в его сегодняшнем виде и если да, то кому?
Автор: Андрей НИЧКОВ
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