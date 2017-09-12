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21.09.17 | 15:16 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия может получить 75 млн рублей на ремонт домов культуры
«Необходимо обратить особое внимание на подготовку сметной документации. Всем районам нужно иметь документы, чтобы при объявлении старта сбора заявок сразу заявить о себе. Это особенно касается тех районов, которые в текущем году не участвовали в проекте», - отметила Эльвира Аиткулова.
При утверждении названной суммы Башкирия окажется на первом месте в России по объемам финансирования партпроекта.
Как напомнили в пресс-службе партии, в 2017 году в республике в программу вошли 32 сельских дома культуры. Для них закупается световое и звуковое оборудование, костюмы и необходимый инвентарь. На эти цели Башкортостан получил более 46 млн рублей. В Туймазинском и Бирском районах был куплен транспорт, чтобы коллективы домов культуры могли выезжать с гастролями.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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