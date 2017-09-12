В выходные во всех районах Уфы пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в предстоящие субботу и воскресенье на десяти площадках города, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу торговля развернется на ул. Правды, возле трамвайного кольца по ул. Султанова, 2, перед сквером «Волна» и Дворцом спорта, на аллее по ул. Рыльского, на площади имени С. Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи (ул. 50-летия Октября, 21).





В субботу и воскресенье ярмарки пройдут на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, а также на ул. Рабкоров, 5-7.