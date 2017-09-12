Русский драмтеатр отправится на фестиваль в Самару

21.09.17 В пятницу в республике ожидаются заморозки

21.09.17 В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

21.09.17 В Башкирии поддержат моногорода

21.09.17 В Михайловке Уфимского района сдали новую дорогу

21.09.17 В Башкирии создадут комиссию по последствиям изменения климата

21.09.17 В Уфе закрыли на ремонт улицу Бессонова

21.09.17 Международный Аксаковский праздник пройдёт в республике

21.09.17 Сегодня - День победы в Куликовской битве (1380 год)