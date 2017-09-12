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21.09.17 14:36
«Цветаевский костёр» зажжётся в Белебеевском районе
21.09.17 14:34
В Уфе пройдет первенство России по ММА среди подростков
21.09.17 14:33
Башкирские артисты вернулись с наградами из Казахстана
21.09.17 14:32
Русский драмтеатр отправится на фестиваль в Самару
21.09.17 14:24
В выходные во всех районах Уфы пройдут сельхозярмарки
21.09.17 14:00
В Башкирию придут первые заморозки
21.09.17 13:48
Делегация Башкирии отправится на Международный съезд волонтеров детства
21.09.17 13:47
В Башкирии уменьшится давление на бизнес
21.09.17 11:58
В Башкирии ветераны День туризма встретят в поле
21.09.17 11:44
Житель Буздякского района насмерть забил жену
21.09.17 11:44
В Нефтекамске предъявлено обвинение лидеру преступной группы
21.09.17 11:38
Проект реконструкции стадиона «Нефтяник» признан лучшим на градостроительном конкурсе
21.09.17 11:32
В Башкирии грибами отравились двадцать человек
21.09.17 11:18
В Кармаскалинском районе из школы эвакуировали 200 человек
21.09.17 11:08
В Дуванском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
21.09.17 11:05
Уфимцам расскажут, как победить старость
21.09.17 11:01
Моногорода Башкирии получат поддержку
21.09.17 10:58
В Стерлитамаке горела кровля завода запчастей
21.09.17 10:45
В Башкирии создали рабочую группу по климату
20.09.17 23:44
Форвард "Салавата Юлаева" Хартикайнен попал в десятку лучших по итогам игровой недели
20.09.17 23:30
"Торос" выиграл у "Барса" - 4:0
20.09.17 16:58
В Уфе Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь»
20.09.17 16:36
Юная учалинка стала победителем всероссийского конкурса «Земля талантов»
20.09.17 16:17
В Уфе откроют «мастерские счастья» для пожилых людей
20.09.17 15:15
В Башкирии посеяли более 400 тысяч гектаров озимых культур
20.09.17 15:09
В Уфе стартовала экологическая акция «Чистая республика»
20.09.17 14:58
В Башкирии убрана почти пятая часть сахарной свеклы
20.09.17 14:42
В Уфе объявлен конкурс на лучшие экскурсии по городу
20.09.17 14:41
В Уфе откроют кадетские классы морских пехотинцев
20.09.17 14:37
В Башкирии за этот год работодатели задолжали почти 700 миллионов рублей зарплаты
20.09.17 14:27
Хлеба в Башкирии будет больше
20.09.17 13:22
В Уфе водитель фуры сбил 62-летнего велосипедиста
20.09.17 12:59
Больной девочке из Уфы отказали в бесплатных лекарствах
20.09.17 12:52
Кармановский рыбхоз оштрафовали за свалку мусора в водоохранной зоне
20.09.17 12:45
Госдума поддержала законопроект башкирских депутатов о борьбе с туберкулезом
20.09.17 12:39
В Нефтекамске и Николо-Березовке вспоминали "уроки революции"
20.09.17 12:26
В Нефтекамске выявили самых лихих водителей внедорожников
20.09.17 12:03
В Кармаскалинском районе сорок собак обживают новые вольеры
20.09.17 11:57
В Башкирии заблокируют 10 браконьерских сайтов
20.09.17 11:42
Житель Уфы зверски зарезал соседа
20.09.17 11:34
Уфа вошла в число городов с высоким качеством медицины
20.09.17 11:32
В больнице Учалов заработала «вежливая регистратура»
20.09.17 11:07
В Уфе пройдет конкурс красоты для пенсионеров
20.09.17 11:05
В Башкирии пройдет XXVII Международный Аксаковский праздник
20.09.17 10:53
В Уфе по новым технологиям отремонтируют 30 улиц
20.09.17 10:37
В Башкирии запущен навигатор для детей-инвалидов
20.09.17 10:36
Башкирии передали санаторий в Крыму
20.09.17 09:33
В Уфе открылся еще один центр здоровья
20.09.17 09:07
"Уфа" начинает борьбу за Кубок России
20.09.17 00:18
Калтасинец уличен в многочисленных кражах скота
19.09.17 23:50
"Горняк" уступил "Химику" - 2:3
19.09.17 20:04
"Толпар" дважды проиграл "Ирбису" в Казани
19.09.17 17:06
В селе Абызово Караидельского района возобновилось строительство школы
19.09.17 16:27
В Уфе пройдёт фестиваль параспорта
19.09.17 14:54
В Башкирии школьники подсчитали будущую пенсию
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