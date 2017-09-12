НОВОСТИ
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20.09.17 16:58
В Уфе Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь»
20.09.17 16:36
Юная учалинка стала победителем всероссийского конкурса «Земля талантов»
20.09.17 16:17
В Уфе откроют «мастерские счастья» для пожилых людей
20.09.17 15:15
В Башкирии посеяли более 400 тысяч гектаров озимых культур
20.09.17 15:09
В Уфе стартовала экологическая акция «Чистая республика»
20.09.17 14:58
В Башкирии убрана почти пятая часть сахарной свеклы
20.09.17 14:42
В Уфе объявлен конкурс на лучшие экскурсии по городу
20.09.17 14:41
В Уфе откроют кадетские классы морских пехотинцев
20.09.17 14:37
В Башкирии за этот год работодатели задолжали почти 700 миллионов рублей зарплаты
20.09.17 14:27
Хлеба в Башкирии будет больше
20.09.17 13:22
В Уфе водитель фуры сбил 62-летнего велосипедиста
20.09.17 12:59
Больной девочке из Уфы отказали в бесплатных лекарствах
20.09.17 12:52
Кармановский рыбхоз оштрафовали за свалку мусора в водоохранной зоне
20.09.17 12:45
Госдума поддержала законопроект башкирских депутатов о борьбе с туберкулезом
20.09.17 12:39
В Нефтекамске и Николо-Березовке вспоминали "уроки революции"
20.09.17 12:26
В Нефтекамске выявили самых лихих водителей внедорожников
20.09.17 12:03
В Кармаскалинском районе сорок собак обживают новые вольеры
20.09.17 11:57
В Башкирии заблокируют 10 браконьерских сайтов
20.09.17 11:42
Житель Уфы зверски зарезал соседа
20.09.17 11:34
Уфа вошла в число городов с высоким качеством медицины
20.09.17 11:32
В больнице Учалов заработала «вежливая регистратура»
20.09.17 11:07
В Уфе пройдет конкурс красоты для пенсионеров
20.09.17 11:05
В Башкирии пройдет XXVII Международный Аксаковский праздник
20.09.17 10:53
В Уфе по новым технологиям отремонтируют 30 улиц
20.09.17 10:37
В Башкирии запущен навигатор для детей-инвалидов
20.09.17 10:36
Башкирии передали санаторий в Крыму
20.09.17 09:33
В Уфе открылся еще один центр здоровья
20.09.17 09:07
"Уфа" начинает борьбу за Кубок России
20.09.17 00:18
Калтасинец уличен в многочисленных кражах скота
19.09.17 23:50
"Горняк" уступил "Химику" - 2:3
19.09.17 20:04
"Толпар" дважды проиграл "Ирбису" в Казани
19.09.17 17:06
В селе Абызово Караидельского района возобновилось строительство школы
19.09.17 16:27
В Уфе пройдёт фестиваль параспорта
19.09.17 14:54
В Башкирии школьники подсчитали будущую пенсию
19.09.17 14:21
Уфа в числе лучших по коэффициенту рождаемости среди городов-миллионников
19.09.17 14:18
В Уфе за два дня продано более 500 тонн овощей и картофеля
19.09.17 14:16
В Башкирии запустили первую в этом году реконструированную сельскую дорогу
19.09.17 14:08
Уфа готова к отопительному сезону
19.09.17 13:49
Канаты БМК использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»
19.09.17 13:45
В Уфе «НефАЗ» не уступил тепловозу
19.09.17 13:44
В Башкирии пьяный водитель без прав погубил мотоциклиста
19.09.17 12:59
Прокуроры России и Болгарии договорились сотрудничать
19.09.17 11:55
В Уфе врач ответит за смерть младенца
19.09.17 11:54
В Башкирии гражданин Таджикистана осужден за незаконный въезд в Россию
19.09.17 11:45
Жительницу Ишимбая будут судить за мошенничество с материнским капиталом
19.09.17 11:31
В Учалах установили памятник медработникам - участникам войны
19.09.17 11:24
Такой сыр нам не нужен
19.09.17 11:11
Молодые инноваторы республики могут получить по полмиллиона рублей
19.09.17 11:10
Приемная семья из Башкирии вышла в финал всероссийского конкурса
19.09.17 10:58
В ночном ДТП в Уфе пострадали пять человек
19.09.17 10:22
В парламенте Башкирии пересмотрят составы экспертных советов
19.09.17 10:12
Еще 16 уфимцев стали потенциальными донорами костного мозга
19.09.17 08:08
В Уфе пройдёт конкурс для автоледи
19.09.17 07:59
В Башкирии бюджетные деньги на проблемные дома выделять не будут
19.09.17 07:50
В Башкирии нуждаются в жилье более 5 тысяч детей-сирот
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