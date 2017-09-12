В Башкирии посеяли более 400 тысяч гектаров озимых культур

Это почти столько же, сколько в прошлом году, но до финиша работ еще далеко, констатируют в минсельхозе РБ.

Всего аграриям рекомендовано посеять 700 тысяч гектаров. Поэтому можно сказать, что не выполнена еще треть плана.

В разрезе культур ситуация следующая: озимая рожь на сегодня засеяна на площади 217,1 тыс. га (53 процента), озимая пшеница – на 170,2 тыс. га (75 процентов), тритикале – 17,4 тыс.га (35 процентов), прочие – на 5,6 тыс. га (60 процентов).

Сев озимой ржи завершил один район, озимой пшеницы – 10, тритикале – 4 района.