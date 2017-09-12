В Уфе стартовала экологическая акция «Чистая республика»

Субботник, который прошел сегодня в уфимском микрорайоне Сипайлово, стал первым мероприятием в рамках экологической акции «Чистая республика». Участие в уборке набережной реки Уфы приняли депутаты Госсобрания РБ и столичного горсовета, единороссы, молодогвардейцы и все неравнодушные жители города. Всего на субботник вышли более трехсот человек.

Старт работам дал председатель Госсобрания, секретарь регионального отделения «ЕР» Константин Толкачев. Он рассказал, что в регионе успешно реализуется проект «Экология России». В его рамках в этом году проведена акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», в которой приняли участие 717 образовательных учреждений. Участниками стали более 34 тысяч человек. Всего прошло более 600 экологических уроков.

- Мы всегда стремимся, чтобы в нашем доме было чисто, уютно и красиво. Именно поэтому мы проводим сегодня наше мероприятие в формате субботника - наиболее полезном, символичном и наглядном для всех уфимцев, – отметил К. Толкачев.

С 23 сентября экологические субботники начнутся по всей республике.