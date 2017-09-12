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20.09.17 | 15:09 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе стартовала экологическая акция «Чистая республика»
Старт работам дал председатель Госсобрания, секретарь регионального отделения «ЕР» Константин Толкачев. Он рассказал, что в регионе успешно реализуется проект «Экология России». В его рамках в этом году проведена акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», в которой приняли участие 717 образовательных учреждений. Участниками стали более 34 тысяч человек. Всего прошло более 600 экологических уроков.
- Мы всегда стремимся, чтобы в нашем доме было чисто, уютно и красиво. Именно поэтому мы проводим сегодня наше мероприятие в формате субботника - наиболее полезном, символичном и наглядном для всех уфимцев, – отметил К. Толкачев.
С 23 сентября экологические субботники начнутся по всей республике.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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