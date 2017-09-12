В Башкирии убрана почти пятая часть сахарной свеклы

20.09.17 В пятницу в республике ожидаются заморозки

20.09.17 В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

20.09.17 Детский фестиваль параспорта состоится в Уфе

20.09.17 "Кросс наций" пройдёт в уфимском парке "Кашкадан"

20.09.17 Санаторий в Крыму передан в собственность республики

20.09.17 В Уфе закрыли на ремонт улицу Бессонова

19.09.17 В Уфе ГИБДД устроит конкурс для автоледи