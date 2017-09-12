В Уфе откроют кадетские классы морских пехотинцев

Три кадетских класса откроются в лицее № 161 микрорайона Серебряный ручей Демского района Уфы, сообщили в райадминистрации.

Создать их предложили Общественная палата РБ и Ассоциация морских пехотинцев «Витязь».

Заниматься по программе морских пехотинцев будут ученики 5-го, 6-го и 7-го классов. Кадетами могут стать как мальчики, так и девочки. Помимо школьных предметов, они будут изучать военную историю и оружие морских пехотинцев, заниматься рукопашным боем, джиу-джитсу и кикбоксингом. Также ребят ждут прыжки с парашютом, огневая подготовка, выезды в военные лагеря, боевые стрельбы.

По достижению призывного возраста кадетов по согласованию с военным комиссариатом будут направлять служить в морскую пехоту.