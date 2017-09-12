Хлеба в Башкирии будет больше

В закромах региона уже 3,2 млн тонн зерна. Столько же хлеборобы намолотили в прошлом году, но только за весь сезон.

Нынче же почти 20 процентов хлеба по-прежнему остается на полях. Согласно данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,5 млн га (82 процента).

Средняя урожайность по региону составляет 22,1 центнера с гектара. Самая высокая отдача с полей в хозяйствах Чекмагушевского района - там в среднем получают 37,5 центнера зерна с гектара. Однако по валовому сбору уверенно лидируют аграрии Стерлитамакского района, где в закромах уже 168 тыс. тонн зерна нового урожая.