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19.09.17 | 20:04 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" дважды проиграл "Ирбису" в Казани
Очередным соперником уфимской "молодежки" был извечный соперник - казанский "Ирбис".
В первом матче казанцы, развив на старте мощное давление, уже к 10-й минуте вели - 2:0. В дальнейшем "Толпар" сначала выравнял игру, а затем перехватил инициативу. Результатом стали две ответные шайбы в исполнении Ильдара Абдеева и Алексея Пустозерова. В основное время счет не изменился, безголевым выдался и овертайм. В серии буллитов хозяева сумели забросить победную шайбу - 3:2.
Вторую игру "Толпар" начал на равных, почти до середины матча держался ничейный счет - 1:1. На гол "Ирбиса" точным броском ответил Егор Залитов. Но в дальнейшем преимуществом владели казанцы, сумевшие добиться крупной победы - 5:1, сообщает пресс-служба "Толпара".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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