В селе Абызово Караидельского района возобновилось строительство школы

Возведение школы возобновилось в селе Абызово Караидельского района, сообщили в райадминистрации.

Здание начали строить в минувшем году, однако в силу ряда причин строительство было приостановлено. После заново проведённых торгов определён надёжный подрядчик, который уже приступил к работам.

Под одной крышей расположатся школа на 108 мест и детский сад на 90 мест. Поскольку Абызово быстро растёт и живёт здесь в основном молодёжь, такой объект в селе жизненно необходим.

До конца 2017 года на строительстве школы планируется освоить 70 млн рублей. В строй новый объект предполагается ввести к следующему учебному году.