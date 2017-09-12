В Уфе пройдёт фестиваль параспорта

Фестиваль параспорта пройдёт 23 сентября в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В соревнованиях примут участие дети от 8 до 12 лет как с инвалидностью, так и без ограничений в здоровье. Перемещаясь по станциям, они смогут попробовать себя в нескольких видах паралимпийского спорта, среди которых голбол, бочча, волейбол сидя, стрельба из лука, фехтование, настольный теннис и большой теннис на колясках.

На церемонии открытия выступят представители министерств и ведомств, паралимпийские чемпионы.

Фестиваль пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Приозерный».

Начало в 12.00.