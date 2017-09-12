В Башкирии школьники подсчитали будущую пенсию

Программа по повышению пенсионной грамотности среди молодежи стартовала в республике, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по республике.

Ее участниками стали старшеклассники и студенты колледжей, для которых провели специальные уроки. Подросткам рассказали, как формируются пенсионные права, зачем нужен СНИЛС, почему важно получать «белую зарплату». Кроме того, детям представили электронный сервис «личный кабинет».

Пенсионный фонд также разработал интерактивный обучающий сайт «Школьникам о пенсиях» www.school.pfrf.ru. Детям предлагается самая полезная информация, и они могут подсчитать свою будущую пенсию на калькуляторе.