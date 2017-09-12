Уфа в числе лучших по коэффициенту рождаемости среди городов-миллионников

По общему коэффициенту рождаемости - соотношению числа родившихся детей к общей численности населения, столица республики заняла в прошлом году второе место среди городов-миллионников, сообщила пресс-служба городской администрации.

По естественному приросту Уфа имеет третий результат — 5 тыс. 480 человек.

По численности населения столица занимает восьмое место среди 13 городов-миллионников, не считая Москву и Санкт-Петербург.

На 1 января 2017 года численность постоянного населения Уфы составила 1 млн 126,1 тысячи человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,7 тысячи.