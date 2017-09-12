В Башкирии запустили первую в этом году реконструированную сельскую дорогу

Торжественное открытие автодороги состоялось в селе Ленинский Давлекановского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это первая сельская дорога, открывшаяся в нынешнем году в Башкортостане в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы». Строительство завершилось с опережением сроков – первоначально дорогу планировалось сдать в октябре.

Небольшой участок автодороги имеет огромное значение для жителей Давлекановского района – его строительство улучшит качество жизни населения, решит социальные проблемы, наладит доставку продукции сельхозпроизводства.

В этом году по программе развития сельских дорог строится 14 объектов протяженностью 58,254 км, напомнили в госкомтрансе региона.