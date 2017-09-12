Канаты БМК использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»

Стальные канаты Белорецкого металлургического комбината использованы при строительстве и оснастке первого серийного атомного ледокола «Сибирь». Судно будет спущено на воду в Санкт-Петербурге 22 сентября.

С Балтийским судостроительным заводом БМК сотрудничает около пяти лет, отметили в отделе общественных связей и информации предприятия. Комбинат поставляет ему стальные канаты различных диаметров. В этом году судостроительному предприятию было отгружено порядка 50 тонн стальных канатов. Тросы БМК используются в грузоподъемных механизмах, а также для оснастки гражданских и военных кораблей.

Первый серийный атомный ледокол «Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года. Это одно из самых мощных в мире судов этого типа.