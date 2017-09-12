В Уфе «НефАЗ» не уступил тепловозу

ДТП произошло в восьмом часу вечера 18 сентября, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На пересечении улиц Седова и Трамвайной 43-летний водитель автобуса не пропустил приближающийся тепловоз, что повлекло столкновение на железнодорожных путях.

В результате аварии никто не пострадал, не считая "НефАЗа" – транспорт получил механические повреждения. Автобус двигался не по маршруту, без пассажиров.

За прошедший день в республике зарегистрировано 18 ДТП, в которых один человек погиб и 24 получили травмы.