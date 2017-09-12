Прокуроры России и Болгарии договорились сотрудничать

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и главный прокурор Республики Болгарии Сотир Цацаров подписали программу сотрудничества между ведомствами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Программа рассчитана до 2019 года и определяет взаимодействие сторон в борьбе с преступностью, защите прав человека, интересов общества и государства, противодействии терроризму, наркотрафику, коррупции и незаконной миграции.





Документ предусматривает, в частности, обучение болгарских коллег в Академии Генпрокуратуры РФ, сотрудничество в выдаче преступников и оказании помощи по уголовным делам, в том числе розыске, аресте, конфискации и возврате имущества, полученного преступным путем.