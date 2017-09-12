В парламенте Башкирии пересмотрят составы экспертных советов

По мнению спикера Госсобрания Константина Толкачева, это сделает их работу более эффективной и исключит формализм, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

— Когда мы принимали решение о создании экспертных советов, рассчитывали на реальную поддержку в совершенствовании республиканского законодательства со стороны лучших умов республики, — прокомментировал этот шаг Константин Толкачев. — С того момента прошло немало времени, и назрела необходимость пересмотреть состав этих структур. Кто-то из членов экспертных советов по объективным причинам больше не может принимать в них участие. Кто-то недостаточно серьезно отнесся к работе в совете и числится в нем формально. Балласт ни в том, ни в другом виде нам не нужен. Целесообразно провести ротацию членов экспертных советов таким образом, чтобы на место тех, кто не может или не хочет работать, пришли деятельные люди, желающие и способные помогать депутатам.

Напомним: экспертные советы, созданные при парламентских комитетах, являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами. В их задачу входит предварительная экспертиза законопроектов, разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям совершенствования законодательства РФ и РБ.

Всего в Госсобрании республики действуют 14 экспертных советов.