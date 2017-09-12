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19.09.17 | 10:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Еще 16 уфимцев стали потенциальными донорами костного мозга
Это произошло во время акции, посвященной Дню донора костного мозга, прошедшей 16 сентября на Республиканской станции переливания крови (РСПК).
РСПК заключила договор с санкт-петербургскими НИИ детской онкологии, гематологии и трасплантологии имени Горбачевой и медуниверситетом имени Павлова о пополнении регистра доноров. Работники станции отбирают образцы крови, тестируют, замораживают и отправляют их в специализированную лабораторию для более полного исследования.
С декабря 2015 года по сегодняшний день РСПК подготовила и направила 468 образцов крови, взятых у жителей республики. Четыре из них подошли пациентам, нуждающимся в трансплантации костного мозга.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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