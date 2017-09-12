В Башкирии нуждаются в жилье более 5 тысяч детей-сирот

Более 3,5 млрд рублей требуется для обеспечения жильём всех нуждающихся в нем детей-сирот, сообщил председатель госкомитета по строительству и архитектуре республики Халит Махмудов.

На 1 февраля в крыше над головой нуждалось 5 тыс. 597 детей-сирот, из них 3 тыс. 535 человек старше 18 лет.

На обеспечение их жильём в нынешнем году предусмотрено 765,8 млн рублей, из которых 600 млн - средства республиканского бюджета, остальные - федерального. Пока перечислено 345,6 млн рублей. Средства полностью освоили 10 районов и два города - Агидель и Межгорье.

На 1 сентября жильё получили 247 детей-сирот или 4,4 процента от нуждающихся. Чтобы обеспечить жильём всех, потребуется ещё 3,5 млрд рублей, отметил Халит Махмудов.