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19.09.17 | 01:04 НОВОСТИ | Архив новостей
"Уфа" проиграла "Зениту" - 0:3
Голы забили: С. Дриусси (9-я мин), Д. Кришито (22, пен.), А. Кокорин (77).
Все прекрасно понимали: шансы "Уфы" на благополучный исход минимальны. Тем не менее, гости начали матч без тени робости, обменявшись с питерцами острыми выпадами. Но класс хозяев сказался. "Зенит" прижал соперника к воротам и начал методичную осаду, которую точным ударом завершил аргентинец Дриусси.
Мало того, что хозяева давили, словно прессом, их сторону взяли и судьи. Через 20 минут после начала в ворота "Уфы" был назначен крайне сомнительный пенальти, который реализовал Кришито. Все стало очевидно. "Уфа" и без того забивает редко, а два мяча - исключительно 32 числа каждого месяца.
"Зенит" прекрасно понимал, что дело сделано, и столь же резко сбавил обороты, сколь включил предельные скорости в начале. У гостей была даже пара-тройка моментов, похожих на голевые. Казалось, дело до разгрома не дойдет, это максимум, на что оставалось надеяться. Но лучший бомбардир чемпионата Кокорин молчать не собирался. Ближе к концовке он улучил-таки момент для очередного своего гола. Больше сколько-то значимых событий на поле не было. Дежурная, уверенно прогнозируемая победа "Зенита".
Уфа, проиграв, сразу из Питера отправляется в Дзержинск, где в четверг сыграет матч Кубка России против нижегородского "Олимпийца".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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