Урожайность сахарной свеклы в Башкирии превышает 300 центнеров с гектара

Всего в республике накопано 218,3 тыс. тонн корнеплодов, сообщают в минсельхозе РБ.

Уборка сахарной свеклы идет на полях 17 районов. Корнеплоды убраны с площади 7,3 тыс. га, что составляет 14 процентов от плана. Самые высокие темпы уборки в Куюргазинском районе, где свекла убрана на 52 процентах площадей.





На трех сахарных заводах республики заготовлено 89,4 тыс.тонн корнеплодов, из которых переработано 40,8 тыс. тонн.

