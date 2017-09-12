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18.09.17 | 17:03 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимцам помогут с саженцами для двора
Акцию "Зелёный город" проводят городской центр общественного контроля в сфере ЖКХ и горзеленхоз. Решение о посадке во дворе деревьев жильцы должны принять на общем собрании. Оплатить саженцы можно на специально собранные средства или из статьи "Содержание".
Горзеленхоз готов предоставить горожанам липы, ясени, рябины, пирамидальные тополя, сирень, а также грунт. Подать заявку нужно до 21 сентября.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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