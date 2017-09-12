Уфимцам помогут с саженцами для двора

Жители многоквартирных домов столицы могут сами озеленить свои дворы, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Акцию "Зелёный город" проводят городской центр общественного контроля в сфере ЖКХ и горзеленхоз. Решение о посадке во дворе деревьев жильцы должны принять на общем собрании. Оплатить саженцы можно на специально собранные средства или из статьи "Содержание".

Горзеленхоз готов предоставить горожанам липы, ясени, рябины, пирамидальные тополя, сирень, а также грунт. Подать заявку нужно до 21 сентября.

Автор: Галина ПЕТРОВА