Стало известно, какие дни будут выходными в 2018 году

Правительство России определилось с выходными днями в 2018 году.

Утвержденный документ предусматривает целый ряд переносов. Так, выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января - на среду 2 мая, с субботы 28 апреля - на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня - на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря - на понедельник 31 декабря.

Таким образом, отдыхать россияне будут с 30 декабря по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, а также с 3 по 5 ноября.