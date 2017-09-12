В Уфе обсудят будущее криптовалют

Уфа станет блокчейн-столицей России на три дня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийский форум «Blockchain: формула будущего» откроется 1 октября в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО». В его рамках на одной площадке соберутся более 500 энтузиастов, инвесторов, авторов перспективных ИТ и финтех-разработок, представителей финансовых и кредитных организаций, криптовалютных фондов, органов госвласти, чтобы обсудить возможности и вызовы, возникающие с повсеместным внедрением новейших финансовых, банковских и информационных технологий, говорится в анонсе события.

Добавим, что впервые термин «блокчейн» появился как название распределённой базы данных, реализованной в системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах. Хотя он вполне применим и в других сферах.