Уфимский МФЦ отмечен на российском уровне

Операционный зал в торговом комплексе «Аркада» в Уфе стал лауреатом конкурса «Лучший МФЦ России», сообщает пресс-служба правительства республики.

Центр отмечен по итогам минувшего года среди МФЦ с 20 и более окнами предоставления услуг.

Кроме того, отличилась представительница республики Алина Шайхуллина – она отмечена благодарственным письмом министра экономического развития РФ как лучший универсальный специалист МФЦ.





Награждение прошло в рамках всероссийского форума по деятельности МФЦ, прошедшего в Калининградской области.