В Нефтекамске в выходные сгорели две квартиры

Два пожара ликвидировано в многоэтажках Нефтекамска в минувшие выходные.

В субботу вечером поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов. В ходе тушения был спасен хозяин, получивший острое отравление угарным газом. После оказания первой помощи мужчина доставлен в больницу. Значительно пострадало жилище. По одной из версий, причиной происшествия стал поджог.

В ночь с воскресенья на понедельник пожар случился в другой многоэтажке. Предположительно, причиной стала неосторожность при курении. Прибывшие пожарные расчеты эвакуировали из дома 80 человек, среди них 20 детей. В квартире сгорела мебель и натяжные потолки, сообщает ОМЧС Нефтекамска.