Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из Кубка России

Накануне в Тамбове баскетболисты «Уфимца» провели игры квалификационного раунда Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

Участие в Кубке России баскетбольный клуб «Уфимец» начал в группе «Г». В первом матче уфимцы со счетом 83:81 одолели магнитогорское «Динамо». Затем подопечные Руслана Бокова уступили хозяевам площадки баскетболистам «Тамбова» – 68:82. В заключительной игре группового этапа «Уфимец» переиграл с результатом 89:69 «Самару-2».

Уверенную игру и высокую результативность в выездных встречах продемонстрировали лидеры клуба Глеб Герасименко – на его счету 64 очка, 16 подборов и 18 передач, и Павел Громыко – 26 очков, 23 подбора, 4 передачи.

Несмотря на две победы в турнире, «Уфимец» выбывает из розыгрыша Кубка России из-за разницы забитых и пропущенных мячей с «Динамо» из Магнитогорска. В своем третьем матче магнитогорские баскетболисты со счетом 87:60 обыграли баскетбольный клуб «Тамбов» и вышли на первую строку турнирной таблицы. Таким образом, магнитогорцы продолжат борьбу в следующем раунде турнира.