В Уфе насмерть сбили жителя Чувашии

Жертвой ДТП стал житель Чувашской республики, сообщает госавтоинспекция.

Днем 17 сентября на Бирском тракте 64-летний уфимец за рулем «ГАЗ-69» сбил пешехода, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. По предварительным данным, пешеход шел по обочине, от полученных травм он скончался. Водитель получил травмы.

За прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 22 ДТП, в которых четыре человека погибли и 28 получили травмы. Задержаны 170 пьяных водителей.