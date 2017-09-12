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18.09.17 | 12:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Краснокамском районе дирекция сельхозкооператива не платила работникам зарплату
В Краснокамском районе председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» с мая по ноябрь прошлого года не платил 18 работникам зарплату, долг по ней составил 900 тысяч рублей.
Вместо того, чтобы его погасить, руководитель предприятия направил более 1,5 млн рублей на развитие бизнеса.
Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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