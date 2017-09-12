Деньги у предприятия были, но они пошли «на развитие бизнеса».

В Краснокамском районе председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» с мая по ноябрь прошлого года не платил 18 работникам зарплату, долг по ней составил 900 тысяч рублей.

Вместо того, чтобы его погасить, руководитель предприятия направил более 1,5 млн рублей на развитие бизнеса.

Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура республики.