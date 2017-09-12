На проспекте Октября в Уфе появился памятник семье

Скульптура, символизирующая крепкую семью, установлена в Уфе, сообщили в администрации Советского района.

Композиция изображает мужчину с малышом на плечах, его супругу и двоих детей, которые куда-то идут. По мнению авторов, именно такой и должна быть нормальная семья.

Скульптура установлена на бойком месте - на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова.

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