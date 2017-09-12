В музее имени Нестерова научат рисовать детей и взрослых

Музей имени Нестерова пригласил на уроки рисования детей от 7 до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Занятия проводятся в зале музея среди шедевров искусства. Они включают в себя творческие задания, лекции о живописи, встречи с художниками.

Заниматься в изостудии "Рисуем в музее" могут и взрослые, не имеющие художественной подготовки. Руководит кружком художник-прикладник Елена Нелюбина.

Автор: Галина ПЕТРОВА