В завершающий день форума ГТО уфимцы сдадут нормативы

Муниципальные спортивные школы показали себя лицом на проходящем в Уфе Первом форуме ГТО, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В числе гостей была призёр Олимпийских игр, посол ГТО Ирина Слуцкая.

В Уфе 34 муниципальные спортивные школы, где занимаются более 20 тысяч человек. Культивируются 59 видов спорта.

Напомним, сегодня на форуме заключительный день. Все желающие могут сдать нормы ГТО. Ранее прошли соревнования по футболу, волейболу, тайскому боксу, русской лапте и регби. Также состоялось награждение сдавших нормативы ГТО на золотой значок.

Автор: Галина ПЕТРОВА