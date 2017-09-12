В Уфе посадили деревья на месте будущего сквера

Сто сосен и берёз посадили коммунальщики Калининского района Уфы на месте будущего сквера в микрорайоне Инорс, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Сквер расположится на площадке в районе улиц Ферина, Янаби, бульвара Баландина и переулка Железнодорожный.

Вначале здесь прошёл субботник по очистке территории, площадку выровняли и подготовили к посадке деревьев. Затем на месте было высажено сто крупномеров - берёз и сосен.

Автор: Галина ПЕТРОВА