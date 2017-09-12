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16.09.17 | 18:57 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" выиграл у "Спартака" - 5:4
Шайбы забросили: И. Макаров (1-я мин.), Д. Куляш (7), Т. Хартикайнен (9, бол.), Л. Умарк (36), Ф. Ларсен (55) - у хозяев; А. Никонцев (11, бол. и 59), И. Мирнов (33, бол.) - у гостей.
Просто ошеломляющим выдалось начало поединка. Первая же атака юлаевцев завершилась точным броском Макарова. Вскоре Куляш неотразимо бросил с кистей. Плохо понимая, что происходит, москвичи грубят, удаление, реализация Хартикайнена - 3:0. Шла 9-я минута. Чуть припоздавшая публика еще пробиралась к своим креслам.
В этой ситуации вернее всего было методично добивать почти поверженного соперника. Но это не для нас. Юлаевцы точно знают, что сердцу зрителя, заплатившего за билет, милее всего интрига. И они ее вернули! Усилиями, прежде всего, вратаря Скривенса. Команда играла в меньшинстве, когда он зачем-то "побежал за хлебом" из ворот и сделал неточную передачу. Гол вернул спартаковцев в игру, они успокоились и вспомнили, чему их учили в спортшколах. А наши играть уже почти перестали, мысленно записав в актив три очка. Может, забыли, что практически всегда им забивают те, кто прежде выступал за Уфу. Мирнов, например. Правда, вскоре Умарк вновь увеличил отрыв. К явному неудовольствию Скривенса. На этот раз голкипер съездил за ворота, где выложил шайбу на клюшку соперника. Тот просто выехал на позицию вратаря и слегка подтолкнул в сетку снаряд.
Все решала концовка. Хорошо, что юлаевские лидеры в критических ситуациях держат голову холодной. Ларсен подкараулил момент для подключения к атаке - 5:3. Но валидольные мотивы еще не отзвучали. За минуту до конца гости забивают. Замена вратаря полевым игроком и штурм. Только финальная сирена погасила пожар возле наших ворот.
Очередной прилив адреналина каждый желающий сможет получить уже в понедельник,18-го - юлаевцы принимают череповецкую "Северсталь".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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