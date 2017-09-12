В Башкирии трудоустроят ещё 4 тысячи инвалидов

Более 4 тысяч инвалидов планируется устроить на работу в республике до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба минтруда.

Доля работающих инвалидов должна составлять 27 процентов от их общего числа (сейчас 23 процента).

По словам министра труда республики Ленары Ивановой, сейчас в республике трудятся 17 тыс. 851 инвалид. Из них 84 процента имеют третью группу инвалидности. В целом далеко не всех инвалидов можно устроить на работу из-за ограничений в здоровье.

Некоторые работодатели неохотно берут на работу инвалидов. Положительный опыт в этом плане наработан на УМПО, где трудятся почти 400 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Автор: Галина ПЕТРОВА