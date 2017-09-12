Авария произошла 15 сентября в Мелеузовском районе, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, вечером на автодороге Уфа – Оренбург 44-летняя жительница Салавата за рулем «Форд Фьюжн», поворачивая налево, не уступила дорогу большегрузу с прицепом. В аварии пострадали оба водителя, пассажирка грузовика и три пассажира легковушки.

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 12 автоаварий, в которых пострадали 19 человек.