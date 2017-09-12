"Торос" в овертайме выиграл у ХК "Саров" - 3:2

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. "Торос" (Нефтекамск) - ХК "Саров" - 3:2 (0:1; 1:0; 1:1; ОТ-1:0).

Шайбы забросили: И. Черкасов (30-я мин.), С. Емелин (54), Д. Возовик (62) - у хозяев; А. Коннов (15), Г. Мищенко (52) - у гостей.

Стоило "Торосу" дважды оступиться на старте, как соперники потеряли всякий пиетет к поездкам в Нефтекамск. Теперь сюда едут побеждать, и "Саров" - не исключение. Гости не просто старались играть на равных с куда более титулованными "глыбами", они упорно настаивали на инициативе. И преуспели в итоге, забросив в концовке первого периода.

Голы в таких матчах даются ценой огромных усилий. Соперники, обладая крепкой обороной, во главу угла ставят безопасность собственных ворот. Нефтекамцы долго и бесплодно искали пути к воротам "Сарова". Самым точным оказался компас у Черкасова, завершившего усилия партнеров точным броском.

Драматично сложилась концовка матча. За восемь до конца гости вышли вперед. Учитывая слаженность их тылов, виды "Тороса" на отыгрыш представлялись довольно призрачными. Но все опроверг Емелин, которому буквально пара минут потребовалась, чтобы вновь уравнять чаши весов. А в овертайме Возовик забросил шайбу, которую долго оспаривали гости. Арбитры "сходили в кино" и вынесли окончательный вердикт, решительно указав на центр площадки.

Одержана волевая победа. Но по-прежнему нет в игре "Тороса" какой-то легкости, азарта. Все на площадке делается через силу, словно нехотя. Вернуть команде вкус к большой игре - главная на сегодня задача тренеров.